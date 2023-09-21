Театральный эксперимент в Великом Новгороде

Режиссер Эдгар Закарян и музыкальный продюсер White Punk с труппой одного из старейших театров России поставили инсценировку романа Михаила Турбина «Выше ноги от земли». Этой премьерой Новгородский академический театр драмы имени Федора Достоевского откроет 170-й сезон. Эдгар Закарян выпускал спектакли в БДТ им. Товстоногова, «Театре на Бронной» и других площадках. Для продюсера, композитора и исполнителя White Punk проект станет театральным дебютом. В постановке использованы сочинения и экспериментальные темы музыканта.

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По сюжету врач Илья Руднев пережил семейную катастрофу. Потеряв жену и сына, герой пытается избавиться от чувства вины. «Эта история позволяет говорить о простых человеческих чувствах и в то же время увидеть диссонансы в окружающем мире. Мы поднимаем тему юродивых, которые оказываются ближе к истине и подталкивают сомневающегося героя», — рассказывает режиссер.

Над постановкой также работали сценограф Филипп Шейн и художник по костюмам Анастасия Соломеина. Они превратили типичный провинциальный город в вековечное русское пространство, отраженное в сказках и детских страхах.