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На подготовку мультфильма о генерале Шаймуратове направят 26 млн рублей

Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова заключит договор стоимостью 26,6 млн руб. на подготовку к производству полнометражного анимационного фильма под рабочим названием «Генерал Шаймуратов», следует из материалов портала госзакупок.

Контракт заключат с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Артуром Абдрахмановым.

Лента будет основана «на сюжетах героического прошлого башкирского народа».

Подготовить мультфильм к производству необходимо до конца года. В техническом задании приведен сценарий к мультфильму. Лента является продолжением анимационного фильма «Северные амуры».

Майя Иванова

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Лента

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