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В Новокуйбышевске подрядчики сорвали капремонт по нацпроекту на 54 млн рублей

Нарушения при реализации нацпроекта «Культура» выявлены в Новокуйбышевске. Они касаются создания модельной библиотеки и капитального ремонта музея истории города. Об этом сообщает прокуратура Новокуйбышевска.

Фото: Прокуратура Новокуйбышевска

Ранее библиотечная информационная сеть и профильный музей подписали с подрядчиками договоры на проведение капитального ремонта в зданиях. Сумма работ составила 54 млн руб. Но подрядчики нарушили сроки проведения капремонта на объектах.

Поэтому в отношении индивидуального предпринимателя, который проводил работы в детской центральной библиотеке, возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Прокуратура контролирует устранение нарушений на объектах.

Георгий Портнов

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