Пермский спортсмен вошел во фракцию «Единая Россия»

Депутат заксобрания Альберт Демченко, недавно победивший на довыборах по округу №17, вошел в состав фракции «Единая Россия». Соответствующее решение было принято на пленарном заседании заксобрания. Депутаты поддержали также решение господина Демченко работать в парламенте на постоянной, профессиональной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Альберта Демченко в соцсети Фото: страница Альберта Демченко в соцсети

Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира в сезоне-2004/2005, многократным чемпионом России. В сентябре 2023 года «Единая Россия» выдвинула спортсмена кандидатом на довыборы депутата заксобрания по округу №17. По результатам голосования господин Демченко победил при поддержке 55,87% избирателей.