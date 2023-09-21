Прокуратура в Петербурге добилась от банка списания кредита вдовы участника СВО

Прокуратура Красногвардейского района добилась от банка списания кредита вдовы участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выяснила, что после гибели мужа женщины банк не прекратил ее обязательства по кредитному договору, что противоречит требованиям федерального законодательства. После обращения ведомства в банк задолженность по кредиту вдовы участника СВО была списана в полном объеме.

Право на кредитные каникулы или на списание потребительских и ипотечных кредитов участники военной операции, мобилизованные и добровольцы, получили 7 октября 2022 года. Мера поддержки также касается членов их семей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте