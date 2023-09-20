На Нововоронежской АЭС ежегодно проходят стажировку около полутысячи иностранных специалистов

В среднем Нововоронежская АЭС принимает в год около пятисот специалистов с зарубежных атомных станций АЭС «Руппур» (Бангладеш) и АЭС «Аккую» (Турция). С конца августа до середины сентября на базе НВ АЭС проходил стажировку главный инженер строящейся в Народной Республике Бангладеш АЭС «Руппур» Али Мохаммад Хасмат.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

В течение трех недель он оттачивал практические навыки на инновационных блоках №6 и 7 Нововоронежской АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения «3+». Сначала стажировка проводилась на рабочем месте начальника смены АЭС, затем – по должности главного инженера. Параллельно на Нововоронежской АЭС обучались около 40 бангладешцев в таких подразделениях, как реакторный цех, цех тепловой автоматики и измерений, цех централизованного ремонта, цех по обращению с радиоактивными отходами.

«Мне были интересны технические вопросы эксплуатации. Инструкторы сделали упор на изучении процессов пуска и останова блока, знакомстве с защитами и блокировками и философии эксплуатации в целом. Также проводили анализ предыдущих пусков и остановов на Нововоронежской АЭС и обсуждали накопленный опыт эксплуатации. Это ценные навыки, которые пригодятся мне уже в ближайшем будущем, поскольку сейчас идет завершающий этап строительства энергоблока №1 АЭС «Руппур», - прокомментировал главный инженер АЭС «Руппур» Али Мохаммад Хасмат.

После окончания обучения он успешно сдал экзамен в АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Далее ему предстоит получение лицензии от бангладешского надзорного органа BAERA, после чего он официально вступит в должность главного инженера АЭС «Руппур».

К концу 2023 года Нововоронежская АЭС планирует принять 585 иностранцев, в том числе 367 бангладешцев. Всего с 2019 по 2024 год на базе Проектного офиса «Международный центр подготовки персонала» НВ АЭС пройдут обучение 1895 специалистов из Бангладеш.

Справка

Двусторонний договор о строительстве первой АЭС в Народной Республике Бангладеш был подписан в ноябре 2011 года. Генеральный контракт, в рамках которого Нововоронежская АЭС выбрана в качестве референтной атомной станции для проекта, действует с 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблоков №1 и 2 суммарной мощностью 2400 МВт.