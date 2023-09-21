Доходы бюджета Краснодара в 2023 году хотят увеличить на 713 млн рублей

Общий доход в бюджет Краснодара в 2023 году планируют увеличить на 713 млн руб., в 2024 году — на 2,3 млрд руб. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков в ходе заседания Гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань» Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

Изменения связаны с увеличением безвозмездных поступлений в бюджет края и собственных доходов.

«Планируется привлечение бюджетного кредита из бюджета Краснодарского края на частичное покрытие дефицита»,— отметил господин Чулков.

За счет безвозмездных поступлений из бюджета Краснодарского края доходы увеличены на 82 млн руб. в 2023 году и на 1,8 млрд. руб. — в 2024 году. Доходы департамента транспорта за счет краевых средств, формирующих дорожный фонд, в следующем году увеличены на 1,7 млрд руб.

Проект поправок разработан в связи с фактическим и прогнозируемым увеличением местного дохода на 630 млн руб. в текущем году и на 450 — в следующем.

Андрей Пугачев, Анастасия Донскова

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