Минтранс Башкирии потратит на покупку 33 автобусов до 205 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика для покупки 33 автобусов среднего класса для городов и сел, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 205 млн руб., закупку профинансирует бюджет республики. Итоги аукциона подведут 2 октября.

Согласно аукционной документации, победитель торгов обязан в течение 60 календарных дней поставить автобусы светлых оттенков, оборудованные местом для размещения инвалидной коляски, аптечкой первой помощи и огнетушителем.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на покупку 20 туристических автобусов большого класса и 58 автобусов малого класса республиканский минтранс потратит до 810 млн руб.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте