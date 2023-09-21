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Бензин в Прикамье за неделю подорожал почти на 50 копеек

За период с 11 по 17 сентября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае поднялась на 48 коп.— с 55,18 руб. до 55,66 руб. Такие данные приводит Росстат. По информации на сайте статистического органа, бензин марки АИ-92 за указанный период подорожал на 23 коп.— с 50,27 руб. до 50,50 руб., бензин АИ-95 на 54 коп.— с 54,83 до 55,37 руб., АИ-98 и выше на 90 коп.— с 66,79 руб. до 67,69 руб., дизельное топливо на 54 коп.— с 62,89 руб. до 63,43 руб.

Постепенное удорожание топлива в Прикамье наблюдается со второй половины апреля. В общей сложности за это время средняя стоимость автомобильного бензина в регионе увеличилась на 4,44 руб.

На прошлой неделе ростом цен на бензин и дизельное топливо в регионе заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Центральный аппарат ведомства поручил Пермскому УФАС проверить экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Сообщалось, что в случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

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