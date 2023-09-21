Акции алтайского «Кучуксульфат» повторно выставили на торги за 10,3 млрд рублей

Акции алтайского предприятия «Кучуксульфат» 20 сентября выставили на продажу. Прием заявок продлится до 16 октября. Продавцом выступает Росимущество, стартовая цена составила 10,3 млрд руб. Лот включает в себя движимое и недвижимое имущество завода, всего более 300 наименований.

В закупке указывается, что после продажи у нового владельца будет ряд обязательств, которые он должен будет выполнять в течение четырех-пяти лет:

Победителю торгов будет необходимо поддерживать среднесписочную численность персонала не ниже 1,1 тыс. человек, сохранить основной вид деятельности, а также уровень среднегодовой выручки на уровне 5,6 млрд. руб. Кроме того владельцу предстоит построить котлоагрегат мощностью 65 т/ч пара с вводом в эксплуатацию в течение 5 лет с момента получения права собственности. Модернизировать бетонный водосброс платины водохранилища на реке Кучук и построить новую градирню мощностью 2000 м3/ч, ввод в эксплуатацию которой должен пройти в течение четырех лет после перехода права собственности.

Также владельцу будет запрещено на время реализации всех обязательств передавать и продавать акции завода.

О продаже предприятия стало известно в июне 2023 года. Тогда, по оценкам аналитиков, его стоимость должна была составить 15–20 млрд руб. При этом, учитывая заявленные ограничения и экономическую ситуацию, покупатели рассчитывали на существенный дисконт.

«Кучуксульфат» производит сульфат натрия (используется в том числе для производства моющих средств) из мирабилита, добываемого из месторождения минеральных солей озера Кучукское в Алтайском крае. Производственная мощность — 800 тыс. т природного сульфата натрия в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году (последние данные) составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 733,2 млн руб. На предприятии работают около 1,2 тыс. человек, оно является градообразующим для рабочего поселка Степное Озеро, в котором проживают более 6 тыс. человек. Населенный пункт включен в перечень моногородов.

В марте 2022 года решением суда акции «Кучуксульфата» вернули государству. Завод был приватизирован в 1991 году и принадлежал компании из Кипра Kapok Investments Limited. Как отмечалось в материалах дела, процедура приватизации была проведена с нарушениями, в качестве причины указываются нарушения в процедуре приватизации, из-за которых государство не было уведомлено о сделках. Оспорить это решение суда бывшим собственникам не удалось. Ранее бывшие собственники предприятия рассказывали, что акционеры «Кучуксульфата» вложили в обновление завода 14 млрд руб.

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Александр Киселев