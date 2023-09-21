В Астрахани с начала года демонтировали почти 6,5 тыс рекламных конструкций

Астраханская администрация отчиталась о демонтаже 6340 несогласованных с властями рекламных конструкций.

По словам главы города Олега Полумордвинова, районные администрации, не только проводят рейды, где выдают собственникам незаконных конструкций предписания о демонтаже, но и проводят беседы, в ходе которых разъясняют надлежащий порядок оформления документов на размещение рекламы.

В перечне необходимых для монтажа вывески документов помимо эскиза и заявления должно быть согласие собственников здания, при необходимости запечатленное протоколом общего собрания.

Никита Маркелов

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