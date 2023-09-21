В Ярославской области по Пушкинской карте продали билетов на 34 млн

По Пушкинской карте в Ярославской области с начала 2023 года продали билетов в культурные учреждения на 34 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По информации правительства, в этом году молодые люди от 14 до 22 лет купили 84 тыс. билетов на культурные мероприятия. При этом воспользовались возможностью бесплатного посещения 65 тыс. человек, что составляет 58% от аудитории.

По словам министра культуры Ярославской области Марины Васильевой, в программе «Пушкинская карта» участвуют 72 организации региона. За период проекта в афише представили 3 тыс. мероприятий.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России в сентябре 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. С ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за счет бюджета. В этом году на балансе карты лежит 5 тыс. руб.

Алла Чижова