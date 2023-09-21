Минимальный набор продуктов в Ростовской области с начала года подорожал на 5,3%

Стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области в августе составила 5,5 тыс. руб. Это на 5,3% выше показателя декабря прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

По данным органа статистики, по сравнению с июлем текущего года в августе стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области снизилась на 0,7%.

Рост цен на минимальный набор продуктов в этом году в Ростовской области оказался аналогичным среднему по России (+5,3% по сравнению с декабрем 2022 года). Среди субъектов ЮФО наибольший рост с начала года зафиксирован в Краснодарском крае (6,3%).

Стоимость минимального набора продуктов питания является одним из показателей для анализа ценовых процессов в России. В его состав включено 33 наименования продовольственных товаров, в том числе мясо, масло, молоко, сыр, яйца, чай, хлеб, овощи и др.

Кристина Федичкина