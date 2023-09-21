Суд оставил под арестом главврача озерской больницы по делу о взятке

Челябинский областной суд утвердил продление срока содержания под стражей главному врачу клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства (КБ № 71 ФМБА России, Озерск) Евгению Фомину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Он останется в СИЗО как минимум до 1 ноября, сообщают в суде.

Адвокат Евгения Фомина в апелляции просил смягчить ему меру пресечения до домашнего ареста. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Евгений Фомин находится под арестом с момента задержания в начале этого года. По данным СМИ, главврачу вменяют получение 20 млн руб. в качестве «отката» за контракт на капитальный ремонт больницы.

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