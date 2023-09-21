«Биннофарм Групп» показала наибольший прирост продаж среди фармацевтических компаний в январе-июле 2023 года

За восемь месяцев текущего года ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» нарастила розничные продажи препаратов (sale out) на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самый высокий показатель среди ТОП-10 фармацевтических корпораций.



В январе-июле 2023 года по данным аналитического агентства AlphaRM объем продаж компании составил 19,4 млрд руб по сравнению с 15,1 млрд руб в прошлом году.

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»:

«Мы стабильно и динамично развиваемся, благодаря выбранной стратегии, которая позволяет нам обгонять рыночные показатели в текущей ситуации. Такая хорошая динамика возможна благодаря четкой эффективной работе с ритейлом и вкладу всей команды «Биннофарм Групп».

ООО «Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний в России, консолидировавшая производственные площадки в разных регионах страны. Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, по итогам 2022 года компания входит в Топ-10 фармацевтических корпораций на розничном рынке и занимает 2-ое место среди отечественных производителей лекарственных препаратов в аналогичном сегменте. С 2021 года компания представлена на российском рынке корпоративных облигаций, имеет кредитный рейтинг на уровне ruA («Эксперт РА»), прогноз по рейтингу – стабильный.

ООО «Биннофарм Групп»