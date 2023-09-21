На уход за двумя парками в Уфе потратят 20 млн рублей

МУП «Горзеленхоз» выбрал подрядчика для обслуживания парков «Кашкадан» и Нефтехимиков в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Мастер парк».

Контракт заключен по начальной максимальной цене 20 млн руб. Согласно аукционной документации, исполнитель должен до конца года ухаживать за деревьями, кустарниками и газонами, промывать элементы благоустройства и бордюры, подметать мусор и убирать снег, ухаживать за садовыми дорожками, лестницами, скамейками, деревянными элементами и урнами.

ООО «Мастер парк», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре прошлого года в Уфе. Компания специализируется на работах по благоустройству ландшафта. Ее учредителем является Рамиль Камалов. В этом году компания заключила пять госконтрактов на сумму 20,3 млн руб. Среди них — поставка семян однолетних цветов «Горзеленхозу» на 437 тыс. руб. и содержание набережной реки Белой по договору с МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» на 11,5 млн руб.

Венера Хисамова

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