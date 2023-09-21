В Башкирии введены ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Башкирии регистрируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, об этом «Ъ-Уфа» сообщила главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Миляуша Мулюкова.

По результатам недельного мониторинга отмечено более 24 случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость выше эпидпорога на 46%, но ниже предэпидемической базовой линии.

В связи с ростом числа пациентов с ОРВИ в медицинских учреждениях введены ограничительные меры. Так, при посещении лечебных организаций необходимо проходить термометрию. Пациенты и персонал должны носить защитные маски. В стационарах ограничен доступ посетителей к больным за исключением тех случаев, когда посещение необходимо для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.

Основным методом профилактики гриппа является вакцинация. В этом году в управлении Роспотребнадзора по региону планируют привить более 2 млн человек, что составляет 60% населения республики.

Наталья Балыкова

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