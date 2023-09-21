В октябре в художественной галерее закроются постоянные экспозиции

В Пермской художественной галерее с 3 октября закрываются постоянные экспозиции деревянной скульптуры, русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства. Как сообщают в учреждении культуры, галерея начнет готовить экспонаты к переезду во временное фондохранение, где коллекция будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина. Одновременно ООО «Вайт Хилл» начнет проектно-изыскательские работы по реконструкции собора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В то же время художественная галерея продлевает до конца октября работу таких временных выставок в здании Петропавловского собора, как «Чугун. Уральская классика», «Небесные покровители земли русской», «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России», «Арка, балка, капитель». «Точная дата окончания работы временных выставок зависит от графика проектно-изыскательских работ по реконструкции собора»,— отмечают в музее.

Напомним, что художественная галерея начнет работу в новом здании на территории завода Шпагина в сентябре 2024 года. Новое здание галереи строится на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Здание Петропавловского собора, в котором сейчас располагается галерея, будут реконструировать. Собор является объектом культурного наследия, научно-проектная документация по его сохранению будет разработана до конца этого года, ранее сообщали в инспекции по охране объектов культурного наследия.