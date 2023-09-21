В Березовском скончался известный врач-психиатр и его сын-инвалид

В Березовском (Свердловская область) 19 сентября скончался известный врач-психиатр Николай Макроцкий и его сын с инвалидностью, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Березовской ЦГБ, где работал господин Макроцкий. Тела в квартире обнаружил старший сын врача.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в полицию поступило по линии «112». «Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы СКР»,— рассказал полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя свердловского следственного комитета Александр Шульга, сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте