В Каслях бухгалтера муниципального учреждения осудили за хищение 245 тыс. рублей

Каслинский городской суд вынес приговор главному бухгалтеру местного муниципального учреждения, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения. Она признана виновной в хищении 245 тыс. руб. Ей назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что главный бухгалтер учреждения в 2021-2022 года путем внесения в реестры заработной платы недостоверные данные незаконно перечисляла себе денежные средства. Всего она похитила из фонда оплаты труда 245 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

В рамках уголовного дела прокурор Каслей предъявил к обвиняемой иск о возмещении причиненного городу ущерба.

«Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил»,— поясняют в прокуратуре региона.

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