Фельдшерские пункты в Анапе недоступны для инвалидов

Фельдшерско–акушерские пункты Анапы не соответствуют требованиям доступности для маломобильных граждан, такой вывод сделали в прокуратуре курортного города в ходе проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gbanapa.ru Фото: gbanapa.ru

По ее результатам главному врачу городской больницы внесено представление. «При рассмотрении акта прокурорского реагирования учреждение здравоохранения приступило к работе по обустройству подведомственных объектов контрастными наземными указателями перед входами в ФАПы, а также техническими средствами информации», - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в своем Telegram-канале.

Исполнение работ находится на контроле правоохранительного органа.

Андрей Ульченко

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