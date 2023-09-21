Бастрыкин запросил доклад по информации о плесени в детсаду Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского регионального отделения Петру Решетникову доложить о ходе проверки, которая организована по информации в СМИ о ненадлежащем состоянии детского сада в областном центре.

«В средствах массовой информации сообщается, что детский сад в Челябинске затопило уже больше месяца назад, и образовалась плесень. Руководство детского сада вынуждено закрыть филиал дошкольного учреждения и распределить детей по другим группам»,— сообщают в СК.

Речь идет о детском саду №89 на Троицком тракте. В детском саду отмечали, что проблема с затоплением и плесенью возникла из-за засорившегося коллектора, а в мэрии указали на бездействие управляющей компании.