В Петербурге закрыли кафе «Шафран» после массовой драки мигрантов

В Санкт-Петербурге временно закрыто кафе «Шафран» на Пушкинской улице после произошедшей там драки мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потасовка с участием нескольких граждан граничащих с Россией государств произошла в ночь на 20 сентября. В отдел полиции были доставлены семь участников драки в возрасте от 19 до 44 лет. Двое из них приехали из Новгородской области.

Полиция установила, что зачинщиком конфликта стал 38-летний мигрант, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 ст. УК РФ). Поводом для ссоры между двумя отдыхавшими в заведении компаниями стала очередь на танцпол, которую они не смогли поделить.

Кроме того, у мужчины-зачинщика был изъят и помещен на спецстоянку автомобиль Mercedes-Benz G-Class, на котором были установлены поддельные регистрационные номера. У всех остальных участников конфликта полиция не нашла документов, позволяющих им находиться на территории России, поэтому решается вопрос об их выдворении за пределы РФ.

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