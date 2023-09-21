Жителя Лабинска задержали в Сочи за фотосессию с обезьяной

Сотрудники УВД по Сочи выявили фотографа, который за деньги предлагал отдыхающим сфотографироваться с обезьяной. Им оказался 25-летний житель Лабинска, сообщает Telegram-канал ЧП Сочи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

В ходе проверки работники правоохранительных органов выяснили, что фотограф имеет на руках документы на животное, а также ветпаспорт, где проставлены данные о прививках. Отвечать жителю Лабинска все же придется, - свои услуги он предлагал не зарегистрировавшись как предприниматель. Полицейские составили административный протокол за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

Андрей Ульченко

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