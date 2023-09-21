Тренер «Ижстали» из Удмуртии обосновал проигрыш Тамбову «выходом без характера»

ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл в выездном матче «Тамбову». Игра тура Высшей хоккейной лиги закончилась со счетом 5:2, сообщает пресс-служба команды. В результате очередного проигрыша «сталевары» опустились на 24 строчку из 29 в турнирной таблице.

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Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков отметил, что по итогу этой игры команда «сделает выводы». «Комментарий короткий. В первый период вышли без характера — дали фору в два гола. Во втором периоде вроде встрепенулись, что-то начало получаться, но без бросков нет голов. В третьем — уже бежать за уходящим поездом? Ну получилось как получилось»,— прокомментировал главный тренер.

Следующий матч «Ижстали» пройдет 22 сентября. «Сталевары» сыграют с ХК «Кристалл» в Саратове.