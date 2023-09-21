Во Львовской области после взрывов загорелся промышленный объект

В городе Дрогобыч Львовской области Украины в результате взрывов поврежден промышленный объект. Начался пожар в цеховом отделе и на складе. Об этом сообщил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

Как сообщил Максим Козицкий, взрыв в Дрогобыче произошел около 6:25. «Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов»,— написал он в Telegram-канале. Пожары все еще тушат.

По данным издания «Страна.ua», в Дрогобыче находится один из украинских нефтеперерабатывающих заводов. Однако был ли прилет по этому предприятию — неизвестно.

Сегодня на Украине дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком.

Накануне власти Полтавской области сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. Предприятие временно прекратило работу.

Анастасия Ларина