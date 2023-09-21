Двое полицейских пострадали в аварии на Выборгской стороне

Двое сотрудников полиции получили травмы и были госпитализированы после утреннего ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Авария с участием служебного автомобиля произошла 21 сентября в 07:10 на пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка. С машиной ДПС столкнулся BMW, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавших полицейских отвезли в больницу. Водителю другого автомобиля травм удалось избежать, уточнили в главке.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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