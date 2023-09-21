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Поджигателю омского военкомата не удалось обжаловать приговор

Военный апелляционный суд подтвердил законность приговора гражданину Казахстана Ансагану Молдахметову, осужденному на 13 лет за поджог военкомата в Омске.

Таким образом, была оставлена без удовлетворения жалоба обвиняемого, сообщили в управлении ФСБ по Омской области, которое занималось расследованием дела. Второй обвиняемый, Сеил Диас Муратулы, находится в розыске.

По версии следствия, в мае 2022 года Ансаган Молдахметов и его земляк Сеил Диас Муратулы, получив в мессенджере предложение заработать 6 млн тенге (на тот период — около 800 тыс. руб.), приехали в Омск и забросали военкомат по Центральному и Советскому административным округам бутылками с зажигательной смесью, после чего скрылись.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем и не допустить его распространения. Площадь возгорания составила всего около 10 кв. м. По данным источников «Ъ», в огне сгорели примерно 800 личных дел призывников.

Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ, санкция — от 12 до 20 лет заключения). В его материалах указывается, что целью этой акции, говорится в деле, были срыв призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, а также дестабилизация деятельности органов исполнительной власти.

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Илья Николаев

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