Аграрии Ставрополья засеяли рапсом 34% от запланированных площадей

Аграрии Ставропольского края засеяли озимым рапсом 34% от выделенных под эту культуру площадей, написал губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Ключевым вопросом пока остаются горюче-смазочные материалы. Упускать время полевых работ нельзя, работать в поле нужно сейчас. Первые 3 тыс. т ГСМ для сельского хозяйства поступили на нефтебазы на прошлой неделе»,- написал Владимир Владимиров.

Глава региона сообщил, что власти края продолжают переговоры о поставках топлива для аграриев.

Также в сообщении отмечается, что 93,6% семян озимых, используемых в посевной кампании, произведены в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье.

Анастасия Назарова