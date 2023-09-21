Мэрия Перми передаст зоопарк в краевую собственность до 20 ноября

Администрация Перми опубликовала постановление о передаче зоопарка из муниципальной в краевую собственность. Как указано в документе от 18 сентября, безвозмездную передачу МАУК «Пермский зоопарк», включая подписание актов приема-передачи, надо провести в срок до 20 ноября. К этому времени региональным властям должен быть передан весь комплекс зоопарка, в том числе животные и различное движимое имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Зоопарк исключат из реестра муниципального имущества. Кроме того, в отношении директора зоосада и его сотрудников необходимо провести все мероприятия, предусмотренные трудовым законодательством при смене собственника организации. В собственность Пермского края перейдут звери, птицы, вольеры, киоски, детские площадки, ангары, система видеонаблюдения, автомобили и прочее. В совокупности стоимость имущества зоопарка составила 20,6 млн руб.

Сейчас в микрорайоне Нагорном строится новый зоопарк. Ранее передачу имущественного комплекса зоопарка в региональную собственность одобрили депутаты гордумы. Тогда отмечалось, что зоосад станет краевым с января 2024 года.