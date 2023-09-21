Экс-продавца «Ювелирцентра» в Уфе приговорили к пяти годам колонии

Судья Кировского райсуда Уфы Рустем Шаймухаметов признал бывшего продавца магазина «Ювелирцентр» 23-летнюю Карину Макарову виновной в краже украшений на сумму около 12 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Суд также удовлетворил требование компании о возмещении ущерба.

Прокуратура накануне запрашивала подсудимой наказание в виде шести лет ограничения свободы.

Как было установлено судом, в октябре прошлого года Карина Макарова устроилась продавцом-консультантом в «Ювелирцентр» в ТЦ «Мега». Через месяц по просьбе своего знакомого, представившегося ей директором екатеринбургской консалтинговой фирмы, она забрала из магазина почти 1,5 тыс. драгоценностей. Девушка, сложив украшения в рюкзак, передала их курьеру возле отеля в города Сим Челябинской области. После этого она явилась в полицию и созналась в преступлении.

Как выяснилось в процессе расследования уголовного дела, работая в «Ювелирцентре», госпожа Макарова регулярно направляла своему знакомому сведения о коллегах, режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте.

В отношении пока не установленного организатора преступления также возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают розыск похищенных драгоценностей.

Подсудимая вину признала. Ее взяли под стражу в зале суда.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте