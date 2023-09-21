Рапорт об увольнении подал замначальника новосибирского управления СКР

В отставку подал заместитель начальника новосибирского управления Следственного комитета Виталий Зарипов. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники в ведомстве, со 2 октября полковнике юстиции уходит на пенсию. В пресс-службе СУ СК сообщили, что «Зарипов находится в отпуске, другими сведениями следственное управление не обладает».
Собеседники отметили, что новость об увольнении Виталия Зарипова в коллективе восприняли с сожалением. Полковник пользовался уважением у подчиненных. По их словам, его отличали высокие профессиональные качества, честность и порядочность. Сослуживцы полковника рассказывают, что в отставку господин Зарипов намеревался уйти раньше, но не мог оставить управление без руководства: около двух лет должность начальника новосибирского управления СКР оставалась вакантной.
Виталий Зарипов окончил Томский государственный университет по специальности «правоведение». В органах прокуратуры работал с 1989 года, пройдя по карьерной лестнице с должности стажера до начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Новосибирской области.
В 2007 он перешел на работу в Следственный комитет.
Полковник награжден нагрудным знаком Генпрокуратуры РФ «За безупречную службу», медалями Следственного комитета «За безупречную службу» I, II, III степеней, нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».