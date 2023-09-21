Двоих астраханцев осудили за планы на незаконную торговлю раками

В Астрахани местных жителей признали виновными в приобретении, хранении и перевозке немаркированных раков для дальнейшей продажи (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в период с 16 по 18 октября прошлого года два астраханца купили у неустановленных лиц за 660 тыс. руб. более 540 кг живых раков. Затем продукцию привезли в гараж в Советском районе, где хранили для последующей продажи.

Преступников выявили сотрудники СКР при помощи работников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Астраханской области.

Суд оштрафовал астраханцев — каждого на 300 тыс. руб.

Дарья Васенина

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