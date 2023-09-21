Житель Сибая задержан по подозрению в убийстве двух пенсионерок

В Сибае задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух женщин, об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. Тела двух сестер 66 и 63 лет были обнаружены с признаками насильственной смерти 18 сентября. По данному факту Следственным управлением СКР по Башкирии было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как установили полицейские и следователи, младшая из женщин еще 15 сентября пришла в гости к сестре и не вернулась домой. Дочь потерпевшей не смогла дозвониться до нее — телефон был недоступен, а дверь квартиры никто не открывал — и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, который признался в преступлении. Он сообщил, что оказывал услуги «мужа на час» старшей из женщин, ремонтируя бытовую технику. В день убийства он пришел к потерпевшей для ремонта. Между заказчицей и исполнителем произошел конфликт, из-за которого подозреваемый повалил женщину на пол и задушил. Вышедшую на крики младшую сестру он убил ножом, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемый укрыл тела одеялом и, закрыв дверь изнутри, скрылся из расположенной на первом этаже дома квартиры через окно.

Наталья Балыкова

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