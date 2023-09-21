Житель Сибая задержан по подозрению в убийстве двух пенсионерок

В Сибае задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух женщин, об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. Тела двух сестер 66 и 63 лет были обнаружены с признаками насильственной смерти 18 сентября. По данному факту Следственным управлением СКР по Башкирии было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как установили полицейские и следователи, младшая из женщин еще 15 сентября пришла в гости к сестре и не вернулась домой. Дочь потерпевшей не смогла дозвониться до нее — телефон был недоступен, а дверь квартиры никто не открывал — и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, который признался в преступлении. Он сообщил, что оказывал услуги «мужа на час» старшей из женщин, ремонтируя бытовую технику. В день убийства он пришел к потерпевшей для ремонта. Между заказчицей и исполнителем произошел конфликт, из-за которого подозреваемый повалил женщину на пол и задушил. Вышедшую на крики младшую сестру он убил ножом, чтобы скрыть преступление.
Подозреваемый укрыл тела одеялом и, закрыв дверь изнутри, скрылся из расположенной на первом этаже дома квартиры через окно.