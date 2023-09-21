Эксперты ВШЭ предупредили о всплеске ожирения после COVID

К 2025 году от ожирения будет страдать 42% населения планеты, или каждый пятый ее взрослый житель. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое приводит РБК. Усугубит ситуацию с ожирением пандемия COVID-19, которая способствует закрытию мест для занятий спортом.

Исследование было проведено Институтом статистических исследований и экономики знаний и экспертов кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» на основе анализа больших данных в системе iFORA, а также экспертных сессий и опроса «Дельфи» с участием более 400 ученых.

Согласно исследованию, к 2025 году ожирение будет у 18% мужчин и 21% женщин. Кроме того, избыточный вес будет у 205 млн детей в возрасте от пяти до 19 лет. Как отмечают исследователи, ситуация с ожирением в России становится хуже с каждым годом. В 1993 году от ожирения в России страдали 8,3% мужчин и 23,2% женщин, в 2017 году — 28,1% мужчин и 32,1% женщин, в 2021 году — 30,1% мужчин и 36,7% женщин.

По данным исследования, больше четверти населения планеты страдает от гиподинамии, а в развитых странах этот показатель еще выше. Физическая активность могла бы спасать ежегодно до 5 млн человек, умеренные тренировки (всего 2,5 часа в неделю) снижают смертность на 10%.

По оценке World Obesity Federation, стоимость затрат, связанных с повышенным индексом массы тела во всем мире, уже сейчас составляет $990 млрд в год (более 13% расходов на здравоохранение).

Рацион современного человека в основном состоит из продуктов глубокой переработки. В них содержится чрезмерное количество соли или сахара. Каждый год от избыточного потребления соли (более 5 г в день) умирают 1,7 млн человек, от трансжирных кислот промышленного производства — 500 тыс. человек. При этом основной причиной ожирения являются не только неправильные пищевые привычки и низкая физическая активность, но и злоупотребление алкоголем и курением. От чрезмерного употребления алкоголя умирает до 3 млн человек в год (5,3% от общей смертности).

Анастасия Ларина