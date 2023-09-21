Пожар произошел на производстве льна в селе Яган в Удмуртии

В селе Яган в Малопургинском районе Удмуртии произошел пожар в производственном здании по переработке льна и конопли для изготовления джута. Причиной возгорания, произошедшего около 15:40, стало попадание постороннего предмета в дробильный барабан с паклей, после чего возникли искры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

О пострадавших при происшествии не сообщается, однако огонь уничтожил сырье на 10 кв. м и отходы производства на 30 кв.м. Кроме того, оказался поврежден электрический станок на 1 кв.м.