Обвиняемому в мошенничестве экс-гендиректору ГНС продлили арест на два месяца

Как стало известно «Ъ-Уфа», Ленинский райсуд Уфы продлил до 25 ноября домашний арест экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрату Каримову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», предпринимателя задержали 3 апреля в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся после заграничного отдыха, и доставили в Уфу. Следствие полагает, что он, будучи гендиректором ГНС, совершил сделки по отчуждению 12 гостевых домов на территории базы отдыха «Белый олень», ранее принадлежащей предприятию.

Айрат Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» в 2016–2021 годах. В 2018 году он был избран депутатом Курултая Башкирии. В январе 2022 года господин Каримов досрочно сложил депутатские полномочия по семейным обстоятельствам.

Венера Хисамова

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