Председателя краевой КСП представили к награде

Депутаты краевого парламента приняли постановление о награждении председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадия Тушнолобова Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Геннадий Тушнолобов являлся депутатом заксобрания Пермской области I и III созывов, депутатом заксобрания Пермского края I и II созывов. С 2013 по 2017 год возглавлял правительство Пермского края. В 2018 году назначен председателем Контрольно-счетной палаты Пермского края.