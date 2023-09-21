В Красноярском крае трое местных жителя пойдут под суд за махинации с землей

В Красноярском крае задержали трех местных жителей по подозрению в мошенничестве с земельными участками на 6 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

В январе 2020 года жительница краевого центра обратилась к ранее незнакомому мужчине, занимавшемуся малоэтажным строительством, с просьбой продать ей земельный участок с жилым домом. Ей предложили купить участок, который принадлежал женщине 1996 года рождения. Позже стало известно, что продавец уже заключила договор купли-продажи, также выяснилось, что на этот объект наложено обременение в виде ипотеки, поэтому его нельзя оформить в собственность. Потерпевшая отдала всю сумму за дом, в том числе деньги за погашение ипотеки. В прошлом году фактический владелец участка заявил свои права и потребовал выселения женщины.

По версии следствия, владелец участка предложил двум своим знакомым похитить деньги местной жительницы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ ( мошенничество организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, максимальное наказание – 10 лет колонии).

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Александр Киселев