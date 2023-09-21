Житель Миасса перевел мошенником 4,6 млн рублей, пытаясь обезопасить счета

В Миассе 41-летний местный житель потерял 4,68 млн руб., переведя их на указанные злоумышленниками счета. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что находящемуся на лечении горожанину позвонили якобы из службы безопасности банка. Злоумышленники выудили из него личные данные, убедив, что действуют в его интересах. Затем они вынудили местного жителя отправить личные накопления на сумму 3,5 млн руб. на указанные ими счета. Впоследствии по их указанию горожанин сделал им еще несколько переводов.

«Полицейские неустанно напоминают гражданам, что сотрудники силовых структур, а также представители банковской сферы никогда не звонят гражданам с предложениями обезопасить свои счета»,— подчеркивают в ГУ МВД региона.

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