В Западном округе Краснодара отключили холодную воду из-за аварии

В Западном округе Краснодара отключено холодное водоснабжение из-за порыва водопровода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Согласно опубликованной информации, без водоснабжения остались четыре дома: дома №2 и №4 на улице 70 лет Октября, а также №1 и №5 на проспекте Чекистов.

В указанные районы на автоцистернах подвозят техническую воду. Ремонт аварийного участка водопровода продолжается. Сроки окончания работ не сообщаются.

Анастасия Донскова

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