В Зауралье собрали урожай с почти половины посевных площадей

В ходе уборочной кампании в Курганской области обмолотили урожай с более 552 тыс. га посевных площадей. Это почти 50% от общего объема, сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодня в Зауралье собрано более 900 тыс. т сельскохозяйственных культур. Большинство муниципалитетов приступили к уборке масличных культур. Они обмолочены на площади в 23 тыс. га, урожайность составляет 8,8 центнеров с гектара. Картофеля выкопали на 475 га, собрав с гектара 189 ц. Урожайность овощей составляет 347 ц/га. Всего их убрали с 342 га. На площади 21 тыс. га. посеяны озимые под урожай 2024 года.

По словам директора департамента агропромышленного-комплекса Курганской области Павла Кощеева, простоев из-за погодных условий нет. «В это время в хозяйствах ведутся работы по ремонту техники, подработке и сушке собранного зерна. Уборочная проводится в соответствии с агрономическими сроками. Поводов для паники, в том числе из-за непогоды, нет и не должно быть», – сообщил господин Кащеев. По его словам, вопрос по топливу находится на постоянном контроле, достигнута договоренность с компанией «Роснефть» о бесперебойных поставках топлива аграриям региона.

На время проведения уборочной кампании департамент АПК организует оперативный штаб для решения наиболее острых вопросов.

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