В августе посещаемость ТРК «Семья» выросла на 13%

Летом посещаемость ТРК «Семья» увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в торгово-развлекательном комплексе. Максимальная посещаемость «Семьи» была зафиксирована в августе — она была на 13% выше, чем в августе 2022 года. В прошлом году лучшим по трафику был июнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Положительно повлияло на активность покупателей ТРК заполнение торговых площадей, которые ранее занимали ушедшие из России бренды. К примеру, в августе значительно выросли продажи магазинов электроники и гаджетов. «Вероятно, это связано с подготовкой к учебному году и желанием пермяков купить гаджеты, оцененные по прежнему курсу рубля. Кроме этого, в августе наблюдалась высокая загрузка фуд-корта»,— обратили внимание в пресс-службе «Семьи».

Этим летом арендаторы ТРК отметили высокую эффективность распродаж. Покупатели очень активно реагировали на снижение цен. Кроме того, хорошие продажи в течение лета демонстрировали российские марки одежды. Большинству удалось использовать благоприятную конкурентную ситуацию для роста качества и расширения ассортимента коллекций, пояснили в «Семье». Импортные бренды, оставшиеся на российском рынке, испытывают влияние логистики и курса рубля. Спрос на импортные бренды одежды сегмента «средний плюс» увеличился, но подвержен колебаниям.

Напомним, что в целом в пермских торговых центрах перед началом учебного года посещаемость выросла на 5%. Такие данные раскрывали в компании Focus Technologies.