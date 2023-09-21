«Предупреждение ФАС не является обязательным к исполнению»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2»). Основанием стали результаты проверки по итогам рассмотрения большого количества жалоб абонентов на то, что операторы навязывают им невыгодные условия договоров об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Перспективы дела комментирует краснодарский юрист Екатерина Бурнос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором

«Скорой реакции и каких-то быстрых изменений в тарифной политике сотовых операторов ждать не стоит. Предупреждение ФАС в отличие от предписания не является обязательным к исполнению и фактически не влечет для операторов никаких правовых последствий. Более того, оно может быть оспорено в судебном порядке.

В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Будут запущены длительные процедуры по рассмотрению антимонопольного дела, будут устанавливаться все обстоятельства, исследоваться рынок.

Пока ФАС выйдет на решение, может пройти около года. Только тогда можно будет говорить о том, что нарушения установлены, если, конечно они будут установлены.

Но опять же это решение и выданное на его основании предписание операторы также смогут оспорить в арбитражном суде. А в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству его исполнение приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Так что это очень не быстрый процесс».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram