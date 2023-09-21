В Томске суд рассмотрит дело об обналичивании маткапитала на 70 млн рублей

Дело обнальщиков маткапитала рассмотрит Советский райсуд Томска. Семи участникам преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как указывается в деле, расследованием которого занималось УМВД России по Томской области, обвиняемые через подконтрольные кредитные организации заключили фиктивные договоры займы с владельцами сертификатов на материнский капитал. Согласно условиям соглашения, деньги предполагалось использовать для строительства жилья на земельных участках региона. В последующем договоры направлялись отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Томской области для получения выплат. Затем средства обналичивались.

«С помощью объявлений на интернет-ресурсах, а также через своих знакомых в Томской и Кемеровской областях злоумышленники привлекли 165 клиентов. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 70 млн руб.», — рассказала Ирина Волк.

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Илья Николаев