«Протон-ПМ» незначительно увеличил сумму убытков за 2022 год

АО «Протон-ПМ» в 2022 году незначительно увеличило размер убытков, эти данные содержатся в материалах акционерного общества. Бухгалтерскую отчетность завод по итогам 2022 года не публиковал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году убытки АО «Протон-ПМ» составили 1,493 млрд руб. Напомним, за 2021 год убытки предприятия составили 1,429 млрд руб., что на 64 млн руб. меньше.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО "Энергомаш"» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — производство ракетных двигателей. Компания производит также продукцию в интересах ОПК: двигательную установку для МБР «Сармат», двигатели для авиационной ракеты «воздух — поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Помимо этого «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок.