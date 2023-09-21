Газпромбанк и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве

На полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве.

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В рамках документа запланировано расширение партнерства с целью социально-экономического прогресса региона, в том числе за счет привлечения инвестиций в краевую экономику, обеспечения населения и представителей предпринимательского сообщества широким спектром высококачественных банковских услуг.

В частности, стороны сфокусируются на реализации инвестпроектов, совместном осуществлении сделок государственно-частного партнерства, совершенствовании сферы госзакупок на базе инфраструктуры электронной торговой площадки Газпромбанка.

Усиление совместной работы по указанным аспектам направлено на укрепление экономического и промышленного потенциала края.

Банк предложит разнообразные программы кредитования организациям и населению, субъектам предпринимательства, а также в целом намерен содействовать развитию банковского сектора Пермского края.

Подписание соглашения между Газпромбанком и губернатором Пермского края – это еще один важный для жителей края шаг в поддержке значимых бизнес-инициатив, направленных на развитие экономики региона.

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