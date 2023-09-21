В Красноярск вернулись участники шестилетней кругосветки на яхте «Елизавета»

В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на 17-метровой парусно-моторной яхте «Елизавета». Судно прибыло в город 20 сентября, сообщает краевое отделение Русского географического общества (РГО).

Кругосветный поход прошел в рамках проекта «Маршрутами великих экспедиций» при поддержке межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» и Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Судно стартовало 9 июля 2017 года.

«Как сообщил руководитель экспедиции Алексей Логинов, яхта прошла более 35 тыс. морских миль по сложнейшему маршруту. Было пять этапов: Европейский – Трансатлантический – Американский – Антарктический – Тихоокеанский – Восточно-Арктический», – сказано в сообщении.

Также в отделении РГО региона отметили, что экспедиция стала важным проектом комплексного обследования Арктической территории в рамках приоритетной государственной программы по развитию Арктической зоны России. Команда на протяжении всего маршрута постоянно менялась, бессменными ее участниками стали руководитель экспедиции Алексей Логинов и его старший помощник Павел Павлов. На первом этапе путешественники прошли через Енисей, Карское море, Баренцево море, Белое море, озеро и реку Выг, Беломорско-Балтийский канал и в августе 2017 года пришли по Неве в Санкт-Петербург. Из Петербурга яхта отправился только спустя два года. «Елизавета» обошла Европу, совершила трансатлантический переход, прошла Латинскую Америку и в феврале 2020 года прибыла в Антарктиду. Обратный путь проходил через Тихий океан.

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Александр Киселев