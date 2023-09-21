Бывший топ-менеджер Пермского порохового завода занялся общепитом в Москве

Бывший гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Марк Гершевич выступил в качестве соучредителя столичного ООО «НИ», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности ООО «НИ» является сфера ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Господин Гершевич стал соучредителем «НИ» 19 сентября. Его доля в организации составляет 25%.

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ООО «НИ» было зарегистрировано в августе текущего года. Его основатель Никита Фомкин является владельцем ряда известных московских клубов и баров: «Интеллигенция», «Сюр», «Ясно» и «Аренда».

Марк Гершевич, выходец из ФКП «Алексинский химкомбинат» (Тульская область), был назначен на должность руководителя ППЗ в июле 2009 года. Осенью 2011 года Минпромторг РФ освободил его от должности в связи с утратой формы допуска к сведениям, составляющим гостайну. Незадолго до расторжения с ним контракта ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило в отношении господина Гершевича уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации). В итоге его уголовное преследование было прекращено, но к руководству заводом он так и не вернулся.