Полицейские задержали таксиста, подозреваемого в разбое

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Уфе задержали таксиста, подозреваемого в нападении на пассажира. Он был передан сотрудникам СКР, отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 17 сентября водитель такси (предположительно, египтянин) после завершения поездки распылил в лицо пассажира перцовый аэрозоль и похитил у него телефон. При попытке покинуть место происшествия, таксист дважды столкнулся с припаркованными рядом автомобилями, после чего оставил телефон пассажира и уехал. Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Олег Вахитов

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